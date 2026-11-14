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Главная / Политика /

В МИДе предположили, почему Зеленский не едет в Москву

Ася Султанова

Президент Украины Владимир Зеленский не приезжает в Москву для переговоров либо из-за отсутствия готовности к серьезному разговору, либо потому, что не имеет разрешения Запада. Об этом в интервью «РИА Новости» заявил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам G20 и АТЭС Марат Бердыев.

31 октября глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Зеленский должен приехать в Москву, если он хочет встретиться с президентом России Владимиром Путиным.

Помощник российского главы государства Юрий Ушаков также сообщал о готовности президента России встретиться с Зеленским в Москве для прямых переговоров.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что украинскому лидеру предоставят все необходимые гарантии безопасности, если он приедет в столицу России.

13 ноября Песков сообщил, что новый раунд переговоров по украинскому урегулированию состоится достаточно быстро – уже в обозримой перспективе. 12 ноября в Кремле состоялась встреча Путина и переговорщиков президента США – Джареда Кушнера и спецпосланника Стивена Уиткоффа. Переговоры продлились более двух часов. Путин попросил американских визави передать благодарность президенту США Дональду Трампу за содействие в организации контактов между Москвой и Киевом. Он указал также на достижение определенных результатов по Украине в гуманитарном отношении.

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