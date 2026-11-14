Сбой в системе привел к задержке и отмене более 15 000 рейсов в США

Это уже второй случай полной остановки вылетов в США с момента терактов 11 сентября 2001 г. Предыдущий произошел в январе 2023 г., когда из-за ошибки в системе NOTAM вылеты были приостановлены менее чем на два часа, напоминает NYT. Нынешний сбой оказался значительно масштабнее: по оценкам компании Cirium, около 1,5 млн пассажиров оказались заблокированы в аэропортах.