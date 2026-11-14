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Сбой в системе привел к задержке и отмене более 15 000 рейсов в США

Ирина Овчарова
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Более 15 000 рейсов были задержаны или отменены в США из-за технического сбоя в системе управления воздушным движением. Об этом свидетельствуют данные портала FlightAware, передает CNN. 

На субботу уже отменены более 2000 рейсов внутри страны и за пределы США, еще свыше 300 рейсов, как ожидается, будут задержаны. В пятницу было отменено более 7700 рейсов, а задержано более 8000. 

Некоторые самолеты начали летать вновь накануне вечером, и крупные авиакомпании сообщили, что работают над возобновлением операций. Однако пассажирам рекомендовали ожидать перебоев в выходные, поскольку перевозчики разбираются с задержками и ищут экипажи для выполнения рейсов.

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) примерно на 4,5 часа приостановило вылеты из всех аэропортов страны из-за неисправности оборудования авиадиспетчеров. Министр транспорта США Шон Даффи заявил, что причиной сбоя стала устаревшая техника. По его словам, для ее замены конгрессу необходимо выделить $50 млрд.

Это уже второй случай полной остановки вылетов в США с момента терактов 11 сентября 2001 г. Предыдущий произошел в январе 2023 г., когда из-за ошибки в системе NOTAM вылеты были приостановлены менее чем на два часа, напоминает NYT. Нынешний сбой оказался значительно масштабнее: по оценкам компании Cirium, около 1,5 млн пассажиров оказались заблокированы в аэропортах.