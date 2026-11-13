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В Северной Осетии запустили мониторинг ледника Колка

Сергей Пахомов
Константин Пухов/ТАСС
Константин Пухов/ТАСС

В Северной Осетии организовали комплексный мониторинг ледника Колка, который позволит отслеживать его состояние и прогнозировать возможные подвижки. Об этом сообщила пресс-служба Минприроды России. Отмечается, что мониторинг был начат в рамках поручения президента РФ Владимира Путина.

Глава Минприроды РФ Алексей Козлов заявил, что для сбора данных специалисты обследовали ледник и установили оборудование, фиксирующее метеорологические и гидрологические показатели, электромагнитное излучение и солнечную радиацию.

«До конца года закупим еще оборудование для геофизического мониторинга, измерения температурных режимов, снегомерных съемок и систем обработки снимков», – дополнил Козлов.

Минприроды уточнило, что ледник Колка относится к пульсирующему типу, для которого характерны резкие подвижки. 20 сентября 2002 г. ледово-каменная масса сошла по Кармадонскому ущелью со скоростью около 200 км/ч. В результате катастрофы 125 человек погибли или пропали без вести. Одним из погибших стал актер Сергей Бодров, который  вместе со съемочной группой фильма «Связной» находился в Кармадонском ущелье во время съемок.

2 ноября сообщалось, что даже временное превышение глобальной температуры на полтора градуса по Цельсию относительно доиндустриального уровня может привести к масштабным и во многих случаях необратимым изменениям криосферы – ледников, полярных ледяных щитов, вечной мерзлоты и морского льда.

14 октября ученые Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ) обнаружили, что скорость таяния ледников зависит не только от климатических изменений, но и от трансформации их формы и размеров. Из-за снижения высоты поверхности ледники оказываются в более теплых воздушных слоях, что дополнительно ускоряет потерю льда. 

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