В Северной Осетии запустили мониторинг ледника Колка

Минприроды уточнило, что ледник Колка относится к пульсирующему типу, для которого характерны резкие подвижки. 20 сентября 2002 г. ледово-каменная масса сошла по Кармадонскому ущелью со скоростью около 200 км/ч. В результате катастрофы 125 человек погибли или пропали без вести. Одним из погибших стал актер Сергей Бодров, который вместе со съемочной группой фильма «Связной» находился в Кармадонском ущелье во время съемок.