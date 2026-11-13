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Главная / Общество /

РБК: замглавы Росмолодежи задержали по делу о контрактах с «Синергией»

Анна Виноградова
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Статс-секретарь – заместитель руководителя Росмолодежи Денис Аширов задержан в Москве по делу о мошенничестве в особо крупном размере, сообщает РБК со ссылкой на три источника в правоохранительных органах.

По данным собеседников издания, дело связано с двумя государственными контрактами, заключенными Росмолодежью с университетом «Синергия» в 2023 и 2024 гг. Их общая стоимость составила 40,5 млн руб. Соглашения предусматривали создание и развитие онлайн-программ повышения квалификации специалистов по работе с молодежью в сфере профилактики негативных социальных явлений.

Следствие проверяет возможное участие Аширова в организации исполнения контрактов, согласовании результатов и приемке работ, уточнили источники РБК. Ему вменяют ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Максимальное наказание по этой статье составляет 10 лет лишения свободы.

13 ноября правоохранительные органы задержали и допросили проректора «Синергии» по региональному развитию Михаила Ерофеева. По данным ТАСС, дело связано с хищением почти 20 млн руб. при исполнении госконтракта. В университете прошли обыски и выемка документов.

После задержания Ерофеева в пресс-службе «Синергии» сообщили, что вуз сотрудничает со следствием и продолжает работать в штатном режиме.

Позднее университет уточнил, что уголовное дело возбуждено по факту, а не в отношении образовательного учреждения или его сотрудников. По утверждению «Синергии», обвинения сотрудникам не предъявлены, а оба контракта с Росмолодежью были заключены по итогам конкурсных процедур и полностью исполнены.

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