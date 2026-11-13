РБК: замглавы Росмолодежи задержали по делу о контрактах с «Синергией»

Позднее университет уточнил, что уголовное дело возбуждено по факту, а не в отношении образовательного учреждения или его сотрудников. По утверждению «Синергии», обвинения сотрудникам не предъявлены, а оба контракта с Росмолодежью были заключены по итогам конкурсных процедур и полностью исполнены.