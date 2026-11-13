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Politico: европейские города призвали ЕС запретить сигаретные фильтры

Ксения Наумчик
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Власти ряда крупных европейских городов призвали Евросоюз (ЕС) полностью запретить сигаретные фильтры, поскольку окурки остаются одной из основных причин загрязнения городской среды. Об этом сообщает Politico.

К инициативе «Нет фильтрам», предложенной муниципалитетом Гааги и поддержанной правительством Нидерландов, присоединились Брюссель, Генуя, Дублин, Мюнхен и другие города. Как отмечает издание, действующие правила ЕС обязывают табачные компании оплачивать уборку и устранение последствий загрязнения, однако использованные сигаретные фильтры не подпадают под эти требования. По данным одного из советников администрации Брюсселя, окурки составляют около 30% всего мусора в городе, создавая дополнительную нагрузку на коммунальные службы.

Большинство фильтров производят из ацетилцеллюлозы – разновидности пластика, которая медленно разлагается в окружающей среде. Существуют биоразлагаемые альтернативы, однако они пока не получили широкого распространения. Сторонники запрета считают, что ограничения только на отдельные виды пластика не решат проблему. По их мнению, такие меры могут позволить производителям перейти на другие материалы, которые формально не будут считаться пластиком, но сохранят аналогичные экологические риски.

11 ноября Госдума приняла во втором и третьем, окончательном, чтениях законопроект, обязывающий производителей вейпов, табачных изделий и другой никотинсодержащей продукции раскрывать сведения об ингредиентах, входящих в их состав. Предполагается, что закон вступит в силу 1 января 2027 г.

9 октбря «Ведомости» писали, что в России предложили рассмотреть возможность так называемого поколенческого запрета на продажу отдельных видов никотинсодержащей и альтернативной табачной продукции гражданам. Ограничения должны коснуться всех, кто родился после 1 января 2009 г. Речь может идти, в частности, о продаже вейпов, электронных сигарет, нюхательного и жевательного табака и табака для кальяна. Такое положение вошло в рекомендации круглого стола секции «Здравоохранение и здоровый образ жизни». Его председателем является вице-премьер Татьяна Голикова.

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