Politico: европейские города призвали ЕС запретить сигаретные фильтры

Большинство фильтров производят из ацетилцеллюлозы – разновидности пластика, которая медленно разлагается в окружающей среде. Существуют биоразлагаемые альтернативы, однако они пока не получили широкого распространения. Сторонники запрета считают, что ограничения только на отдельные виды пластика не решат проблему. По их мнению, такие меры могут позволить производителям перейти на другие материалы, которые формально не будут считаться пластиком, но сохранят аналогичные экологические риски.