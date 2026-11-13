Правительство подготовит меры поддержки лесной промышленности

Патрушев также напомнил, что правительство сохранило ставки платы и приняло решение не взимать платежи по договорам аренды лесных участков, которые были заключены до 2024 г. в рамках инвестпроектов. Также для компаний, которые должны были исполнить обязательства по воспроизводству лесов в 2026 г., срок продлили до июля 2027 г.