Правительство подготовит меры поддержки лесной промышленности
Правительство подготовит меры поддержки лесной промышленности для поддержки всего лесного сектора. Об этом по итогам посещения Санкт-Петербурга и Ленинградской области сообщили в пресс-службе зампреда правительства Дмитрия Патрушева.
«По поручению президента готовятся изменения, которые упростят порядок получения лесопользователями права добычи общераспространенных полезных ископаемых для создания и содержания лесных дорог при реализации приоритетных инвестиционных проектов», – заявил Патрушев (цитата по ТАСС).
Мера необходима для повышения эффективности освоения лесов и снижения издержек на логистику. Норму также планируется распространить на весь срок аренды лесных участков.
Патрушев также напомнил, что правительство сохранило ставки платы и приняло решение не взимать платежи по договорам аренды лесных участков, которые были заключены до 2024 г. в рамках инвестпроектов. Также для компаний, которые должны были исполнить обязательства по воспроизводству лесов в 2026 г., срок продлили до июля 2027 г.