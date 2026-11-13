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Правительство подготовит меры поддержки лесной промышленности

Анна Суслова

Правительство подготовит меры поддержки лесной промышленности для поддержки всего лесного сектора. Об этом по итогам посещения Санкт-Петербурга и Ленинградской области сообщили в пресс-службе зампреда правительства Дмитрия Патрушева.

«По поручению президента готовятся изменения, которые упростят порядок получения лесопользователями права добычи общераспространенных полезных ископаемых для создания и содержания лесных дорог при реализации приоритетных инвестиционных проектов», – заявил Патрушев (цитата по ТАСС).

Мера необходима для повышения эффективности освоения лесов и снижения издержек на логистику. Норму также планируется распространить на весь срок аренды лесных участков.

Патрушев также напомнил, что правительство сохранило ставки платы и приняло решение не взимать платежи по договорам аренды лесных участков, которые были заключены до 2024 г. в рамках инвестпроектов. Также для компаний, которые должны были исполнить обязательства по воспроизводству лесов в 2026 г., срок продлили до июля 2027 г.

11 ноября «Ведомости» писали, что «Самотлорнефтегаз» (входит в НК «Роснефть») реализовал экологическую инициативу по лесовосстановлению на территории одного из крупнейших лесничеств Иркутской области. В вегетативный сезон 2026 г. было высажено почти 200 000 саженцев сосны на площади более 86 га.

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