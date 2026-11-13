Sky News: сбой Microsoft затронул парламент, суды и больницы Британии
Из-за неполадок депутаты Палаты общин не могли читать электронные письма и отвечать на них через Outlook. В Королевском суде Манчестера пришлось досрочно отпустить присяжных из-за задержек в работе компьютерных систем.
Проблемы также возникли в Национальной службе здравоохранения Великобритании (NHS). Медицинские учреждения столкнулись с перебоями в работе электронной почты и сервисов онлайн-консультаций. Пациентам рекомендовали обращаться в регистратуры по телефону.
Сбой затронул и экстренные службы. По словам представителя профсоюза GMB Рэйчел Харрисон, сотрудники служб 111 и 999 не могли передавать данные пациентов в обычном режиме, что привело к накоплению необработанных обращений. При этом, по ее словам, реагирование на вызовы, связанные с угрозой жизни, не пострадало.
12 ноября Microsoft сообщила о проблемах с доступом к почтовому сервису Exchange Online и другим продуктам Microsoft 365. Компания предупредила, что неполадки могут затронуть пользователей в любом регионе мира.
13 ноября стало известно, что сбой продолжается второй день. Помимо Outlook, проблемы затронули Teams, Copilot и SharePoint. По данным Downdetector, на пике число жалоб на работу Outlook превысило 130 000. Перебои также затронули государственные учреждения США, Австралии и Японии.