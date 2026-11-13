Sky News: сбой Microsoft затронул парламент, суды и больницы Британии

Сбой затронул и экстренные службы. По словам представителя профсоюза GMB Рэйчел Харрисон, сотрудники служб 111 и 999 не могли передавать данные пациентов в обычном режиме, что привело к накоплению необработанных обращений. При этом, по ее словам, реагирование на вызовы, связанные с угрозой жизни, не пострадало.