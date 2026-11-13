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Бундестаг одобрил расширение полномочий спецслужб ФРГ для операций за рубежом

Татьяна Мозолевская
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Бундестаг одобрил расширение полномочий спецслужб Германии, в том числе для проведения активных операций за рубежом. Об этом сообщило DPA.

В частности, Федеральная разведывательная служба Германии (BND) сможет не только собирать информацию, но и вмешиваться в работу компьютерных систем за границей. Например, спецслужбе разрешат выводить из строя серверы иностранных государственных хакерских группировок.

Дополнительные полномочия получит и Федеральное ведомство по охране конституции (BfV). При определенных условиях его сотрудники смогут тайно проникать в жилые помещения и обезвреживать оружие или взрывчатку. При этом задержания и открытые обыски останутся в ведении полиции.

Власти Германии объясняют реформу ростом угроз шпионажа, терроризма и диверсий. Министр внутренних дел ФРГ Александер Добриндт назвал изменения «реформой столетия».

Оппозиция раскритиковала решение, заявив, что оно размывает границы между полномочиями полиции и спецслужб.

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