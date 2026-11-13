Бундестаг одобрил расширение полномочий спецслужб ФРГ для операций за рубежом

Бундестаг одобрил расширение полномочий спецслужб Германии, в том числе для проведения активных операций за рубежом. Об этом сообщило DPA.



В частности, Федеральная разведывательная служба Германии (BND) сможет не только собирать информацию, но и вмешиваться в работу компьютерных систем за границей. Например, спецслужбе разрешат выводить из строя серверы иностранных государственных хакерских группировок.