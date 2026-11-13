Бундестаг одобрил расширение полномочий спецслужб ФРГ для операций за рубежом
Бундестаг одобрил расширение полномочий спецслужб Германии, в том числе для проведения активных операций за рубежом. Об этом сообщило DPA.
В частности, Федеральная разведывательная служба Германии (BND) сможет не только собирать информацию, но и вмешиваться в работу компьютерных систем за границей. Например, спецслужбе разрешат выводить из строя серверы иностранных государственных хакерских группировок.
Дополнительные полномочия получит и Федеральное ведомство по охране конституции (BfV). При определенных условиях его сотрудники смогут тайно проникать в жилые помещения и обезвреживать оружие или взрывчатку. При этом задержания и открытые обыски останутся в ведении полиции.
Власти Германии объясняют реформу ростом угроз шпионажа, терроризма и диверсий. Министр внутренних дел ФРГ Александер Добриндт назвал изменения «реформой столетия».
Оппозиция раскритиковала решение, заявив, что оно размывает границы между полномочиями полиции и спецслужб.