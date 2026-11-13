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Во Франции 14 ноября ожидается до 60 протестных акций

Ксения Наумчик

Во Франции 14 ноября планируется провести от 50 до 60 протестных шествий по всей стране. Об этом заявил министр внутренних дел Лоран Нуньес в эфире телеканала LCI.

Глава ведомства выразил обеспокоенность тем, что к акциям могут не присоединиться профсоюзы, которые обладают большим опытом и организационными возможностями для проведения массовых демонстраций.

По словам Нуньеса, значительную часть протестных мероприятий намерены организовать учащиеся.

5 ноября полиция задержала 448 человек во время акций протеста. Всего в стране прошло 430 акций. Для сравнения: 31 октября их было 227, а 24 октября – 289, указала газета. 53 сотрудника правоохранительных органов получили ранения. Во французском МВД подчеркнули, что данные пока предварительные.

Массовые протесты во Франции начались 21 сентября 2026 г. с забастовки учеников лицея Сент-Экзюпери в пригороде Парижа Кретей, требовавших решения проблем школ – нехватки учителей и плохих условий обучения. Костяк первых протестующих составили молодые люди из бедных пригородов, многие из них – дети мигрантов. Постепенно к школьникам присоединились студенты, родители, профсоюзы и бывшие «желтые жилеты», а требования расширились до борьбы с ростом стоимости жизни и социальным неравенством. В итоге локальная акция переросла в общенациональную волну беспорядков и столкновений с полицией, которая длится уже более месяца.

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