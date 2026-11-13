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Главная / Инвестиции /

Акции Microsoft потеряли почти 3% на фоне масштабного сбоя

Татьяна Мозолевская

Акции американской корпорации Microsoft на электронной бирже Nasdaq снизились на 2,59% до $509,46, свидетельствуют данные торговой площадки. Такая динамика отмечена на фоне масштабного сбоя в работе сервисов компании.

На премаркете 13 ноября бумаги Microsoft частично отыграли падение. По состоянию на 05:07 по восточному времени США их стоимость составляла $511,37, что примерно на 0,38% выше уровня закрытия предыдущей торговой сессии.

12 ноября Microsoft сообщила о техническом сбое, затронувшем облачный почтовый сервис Exchange Online и другие продукты Microsoft 365. Пользователи столкнулись с трудностями при работе с Outlook, Teams и рядом корпоративных сервисов.

Проблемы также возникли в работе государственных структур США, Австралии и Японии. В частности, палата представителей США сообщила о нарушениях доступа к сервисам Microsoft, а японские власти подтвердили неполадки в государственной информационной инфраструктуре. В Австралии сбой затронул государственные ведомства, школы и суды.

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