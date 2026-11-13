Акции Microsoft потеряли почти 3% на фоне масштабного сбоя

Проблемы также возникли в работе государственных структур США, Австралии и Японии. В частности, палата представителей США сообщила о нарушениях доступа к сервисам Microsoft, а японские власти подтвердили неполадки в государственной информационной инфраструктуре. В Австралии сбой затронул государственные ведомства, школы и суды.