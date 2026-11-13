Цена акций ВТБ на Мосбирже выросла на 2%
По состоянию на 09:50 мск 13 ноября цена акций ВТБ выросла на 2,03% по отношению к закрытию предыдущего торгового дня и составила 62,99 руб. Объем торгов составил 4,69 млрд руб.
На закрытие торгов 12 ноября цена акций ВТБ составила 61,40 руб., оборот торгов достиг 21,12 млрд руб.
За последние 12 месяцев цена акций ВТБ снизилась на 9,1%.
12 ноября ВТБ открыл акционерам подписку на допэмиссию: владельцы акций на 6 июня 2026 г. могут подать заявления и оплатить новые бумаги с 13 по 30 ноября 2026 г. включительно. Цена размещения – 87 руб. за акцию.
Банк ВТБ – второй по величине банк России, созданный в 1990 г. Имеет более 30 млн клиентов и насчитывает свыше 1800 отделений в стране, где трудятся более 112 000 человек. На банк приходится пятая часть кредитования и привлечения депозитов. Имеет дочерние банки и представительства в Армении, Беларуси, Казахстане, Азербайджане, Индии, Китае, Вьетнаме. Уставный капитал контролируется государством, а в свободном обращении находится 49% обыкновенных акций.