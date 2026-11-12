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Главная / Инвестиции /

МГКЛ расскажет о ситуации с задолженностью после серии техдефолтов

Анна Виноградова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

ПАО «МГКЛ» (головная компания группы «Мосгорломбард») 16 ноября представит официальное заявление о ситуации в группе и ответит на основные вопросы инвесторов. Об этом компания сообщила на фоне серии технических дефолтов по облигациям.

«Мы видим ваши вопросы. Команда продолжает работать над планом урегулирования ситуации», – говорится в сообщении МГКЛ. Компания также пообещала информировать инвесторов о принимаемых решениях.

12 ноября МГКЛ сообщила о новом техническом дефолте по облигациям серии 001PS-01. Эмитент не выплатил 12-й купон на сумму 19,7 млн руб. Обязательства должны были быть исполнены 11 ноября.

10 ноября компания допустила четвертый технический дефолт. Компания не выплатила пятый купон по облигациям серии 001РS-03 на 13,47 млн руб. Ранее эмитент допустил невыплаты по трем другим выпускам на общую сумму 54,25 млн руб.

2 ноября Национальное рейтинговое агентство (НРА) понизило кредитный рейтинг МГКЛ до уровня C|ru|, сохранив статус «под наблюдением». Решение связано с техническим дефолтом и неопределенностью сроков урегулирования задолженности.

С 5 ноября Московская биржа включила девять выпусков облигаций МГКЛ в сектор компаний повышенного инвестиционного риска. Площадка также запретила короткие продажи акций эмитента.

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