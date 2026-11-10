Капитализация Nvidia снижается на фоне скандала вокруг измены Хуанга

Накануне состояние главы Nvidia Хуанга по версии Forbes за один день снизилось почти на $8 млрд и составило $154,7 млрд. На следующий день, 10 ноября, его состояние снизилось уже на $9,6 млрд до $145,7 млрд. В результате он опустился с восьмой на 12-ю строчку в рейтинге миллиардеров Forbes.