Капитализация Nvidia снижается на фоне скандала вокруг измены Хуанга
Nvidia теряет в стоимости после измены генерального директора Дженсена Хуанга с бывшим руководителем Megaspeed Элис Хуанг, которую подозревают в сотрудничестве с китайской разведкой.
На 10 ноября рыночная капитализация Nvidia составляет $4,04 трлн, стоимость акций падает на 6,16% на 21:13 мск, следует из данных TradingView. Компания занимает второе место по капитализации после Apple.
Накануне состояние главы Nvidia Хуанга по версии Forbes за один день снизилось почти на $8 млрд и составило $154,7 млрд. На следующий день, 10 ноября, его состояние снизилось уже на $9,6 млрд до $145,7 млрд. В результате он опустился с восьмой на 12-ю строчку в рейтинге миллиардеров Forbes.
Совет директоров Nvidia начал независимое расследование отношений Хуанга с Элис Хуанг. Компания заявила, что пока не видит оснований считать национальную безопасность США или свои коммерческие секреты скомпрометированными. Совет директоров также выразил доверие гендиректору. Сам Хуанг признался в супружеской измене и принес извинения семье.
10 ноября инвесторы Nvidia подали коллективный иск против компании и Хуанга из-за скандала.