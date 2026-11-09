Цена акций холдинга «Вуш» на Мосбирже выросла на 12%
«Акции «ВУШ холдинга» в ходе торгов подорожали более чем на 12% относительно цены закрытия предыдущей торговой сессии и достигли 43,67 руб. Это следует из данных Московской биржи.
Максимальная цена бумаг в ходе торгов достигала 44,50 руб. за акцию. Цена закрытия 6 ноября составляла 39,01 руб.
10 августа сообщалось, что за последние 12 месяцев цена акций холдинга Whoosh снизилась на 61,7%.
«ВУШ холдинг» – крупнейшая российская компания кикшеринга и велошеринга, основанная в 2018 г. Whoosh работает в 77 городах России, парк насчитывает 250 000 средств индивидуальной мобильности, а в приложении зарегистрировано 34 млн аккаунтов. Сервис также доступен в Белоруссии, Казахстане, Колумбии, Бразилии и Чили. Главный акционер – основатель и генеральный директор Дмитрий Чуйко.