МГКЛ допустила третий техдефолт по облигациям

ПАО «МГКЛ» (головная компания группы «Мосгорломбард») допустило третий технический дефолт по облигациям. Компания не выплатила 28-й купон по бумагам серии 001Р-06 на сумму 9,45 млн руб., следует из сообщения эмитента на сервере раскрытия информации.