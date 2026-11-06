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Главная / Инвестиции /

МГКЛ допустила третий техдефолт по облигациям

Анна Виноградова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

ПАО «МГКЛ» (головная компания группы «Мосгорломбард») допустило третий технический дефолт по облигациям. Компания не выплатила 28-й купон по бумагам серии 001Р-06 на сумму 9,45 млн руб., следует из сообщения эмитента на сервере раскрытия информации.

Ставка купона составляет 23% годовых, размер выплаты на одну облигацию – 18,90 руб. Причиной неисполнения обязательств компания назвала неперечисление денежных средств на счет Национального расчетного депозитария (НРД).

«Группа продолжает работу по урегулированию задолженности дочерних компаний и разрешению сложившейся ситуации», – сообщили в МГКЛ.

Ранее, 3 ноября, компания допустила технический дефолт по восьмому купону облигаций серии 001РS-02 на 20,14 млн руб.

30 октября МГКЛ сообщила о первом техническом дефолте по облигациям серии 001Р-07. Эмитент не выплатил купонный доход за 21-й период в размере 24,66 млн руб. Проблемы с выплатами возникли на фоне блокировки ФНС счетов восьми дочерних компаний группы из-за налоговой задолженности.

2 ноября Национальное рейтинговое агентство (НРА) понизило кредитный рейтинг МГКЛ до уровня C|ru|, сохранив статус «под наблюдением». Решение было связано с техническим дефолтом и неопределенностью сроков урегулирования задолженности.

3 ноября Мосбиржа приняла решение включить девять выпусков облигаций МГКЛ в сектор компаний повышенного инвестиционного риска с 5 ноября. Биржа также запретила короткие продажи акций эмитента.

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