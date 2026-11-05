Акции «М.Видео» выросли более чем на 40%

В 11:13 мск завершился дискретный аукцион по акциям «М.видео» после роста их стоимости более чем на 26%. По состоянию на 10:39 мск бумаги ритейлера подорожали на 26,73% до 55,95 руб. Цена закрытия предыдущей торговой сессии составляла 44,15 руб. Дискретный аукцион проводился в режиме основных торгов T+.