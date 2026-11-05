Акции «М.Видео» выросли более чем на 40%
Котировки акций ритейлера «М.Видео» резко выросли в начале утренней торговой сессии 5 ноября. На пике бумаги подорожали на 41,63% относительно закрытия предыдущего дня – до 64,3 руб. за акцию, следует из данных Московской биржи.
Резкий рост произошел без очевидных причин.
В 11:13 мск завершился дискретный аукцион по акциям «М.видео» после роста их стоимости более чем на 26%. По состоянию на 10:39 мск бумаги ритейлера подорожали на 26,73% до 55,95 руб. Цена закрытия предыдущей торговой сессии составляла 44,15 руб. Дискретный аукцион проводился в режиме основных торгов T+.
21 сентября совет директоров «М.видео» утвердил цену размещения дополнительных акций по закрытой подписке на уровне 49,9 руб. за бумагу. Компания планирует разместить 500 млн акций для дофинансирования бизнеса и развития маркетплейса.