Биткоин впервые после взлома Binance превысил $80 000

В тот же день Binance частично возобновила вывод средств после масштабного взлома. На тот момент были восстановлены вывод биткоина через сеть Bitcoin, а также ETH, USDT и USDC через сеть Ethereum, BNB, USDT и USDC через BNB Smart Chain и др. По данным аналитической платформы DefiLlama, на 2 ноября клиенты Binance вывели около $4,9 млрд.