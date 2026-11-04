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Биткоин впервые после взлома Binance превысил $80 000

Татьяна Мозолевская

Стоимость биткоина превысила отметку $80 000 впервые после взлома криптовалютной биржи Binance в конце октября. Об этом свидетельствуют данные торгов.

На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance по состоянию на 21:46 мск биткоин дорожал до $80 351,71.

В ходе торгов стоимость первой криптовалюты поднималась до $81 065,04, следует из данных Binance.

29 октября экс-директор Binance Чанпэн Чжао заявил, что биржа могла быть взломана в результате хакерской атаки. Сама Binance написала, что биржа проводит расследование. Гендиректор Binance Ричард Тэн заявил, что к атаке причастны несколько человек. Хакеры использовали «механизм самоуничтожения, который стирал инструменты и следы по мере продвижения».

1 ноября ФБР заявило, что установило связь между похищением более $6 млрд с криптобиржи Binance и Северной Кореей. По данным ФБР, атака якобы связана с TraderTraitor – элитным северокорейским хакерским подразделением. КНДР опровергла эти обвинения.

В тот же день Binance частично возобновила вывод средств после масштабного взлома. На тот момент были восстановлены вывод биткоина через сеть Bitcoin, а также ETH, USDT и USDC через сеть Ethereum, BNB, USDT и USDC через BNB Smart Chain и др. По данным аналитической платформы DefiLlama, на 2 ноября клиенты Binance вывели около $4,9 млрд.

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