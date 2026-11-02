СД «Инарктики» рекомендовал дивиденды за III квартал
Совет директоров «Инарктики» рекомендовал дивиденды за III квартал 2026 г. в размере 10 руб. на акцию, следует из сообщения компания.
Общая сумма дивидендов составит 879 млн руб. по результатам девяти месяцев 2026 г. В первом полугодии 2026 г. компания также выплатила акционерам дивиденды в размере 879 млн руб. (10 руб. на обыкновенную акцию).
«В случае одобрения совокупные промежуточные выплаты компании акционерам за 2026 г. составят 1,76 млрд руб., или 20 руб. на одну обыкновенную акцию», – уточнили в ПАО.
Внеочередное общее собрание акционеров запланировано на 4 декабря.
Чистая прибыль ПАО «Инарктика» за девять месяцев по РСБУ составила 1,83 млрд руб. – это в три раза больше результата за аналогичный период прошлого года. Компания нарастила выручку в 2,8 раза до 2,2 млрд руб., валовую прибыль – в 2,9 раза до 2,13 млрд руб., а прибыль от продаж увеличилась в 3,4 раза и составила 1,92 млрд руб.