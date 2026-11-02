СД «Инарктики» рекомендовал дивиденды за III квартал

Чистая прибыль ПАО «Инарктика» за девять месяцев по РСБУ составила 1,83 млрд руб. – это в три раза больше результата за аналогичный период прошлого года. Компания нарастила выручку в 2,8 раза до 2,2 млрд руб., валовую прибыль – в 2,9 раза до 2,13 млрд руб., а прибыль от продаж увеличилась в 3,4 раза и составила 1,92 млрд руб.