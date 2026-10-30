Убыток ОАК вырос на 75% за девять месяцев

Выручка за три квартала снизилась до 178,13 млрд руб. (-11% год к году). Валовая прибыль уменьшилась на 3% и составила 52,71 млрд руб. Себестоимость продаж также снизилась и по итогам периода достигла 125,42 млрд руб. против 146,58 млрд годом ранее. На 5% выросла государственная помощь – с 4,49 млрд до 4,73 млрд.