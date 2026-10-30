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Главная / Инвестиции /

Убыток ОАК вырос на 75% за девять месяцев

Наталья Захарова
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» (ОАК) увеличило чистый убыток по РСБУ за январь – сентябрь на 75% год к году до 1,57 млрд руб. Бухгалтерская отчетность опубликована на сайте раскрытия информации.

Выручка за три квартала снизилась до 178,13 млрд руб. (-11% год к году). Валовая прибыль уменьшилась на 3% и составила 52,71 млрд руб. Себестоимость продаж также снизилась и по итогам периода достигла 125,42 млрд руб. против 146,58 млрд годом ранее. На 5% выросла государственная помощь – с 4,49 млрд до 4,73 млрд.

Непокрытый убыток на 30 сентября составил 150,38 млрд руб. Сальдо денежных потоков за отчетный период получилось положительным – 277,11 млрд руб. За январь – сентябрь 2025 г. показатель составлял отрицательные 28,37 млрд руб.

24 сентября ОАК передала Воздушно-космическим силам России очередную партию многофункциональных истребителей пятого поколения Су-57. Самолеты получили новый технический облик.

ПАО «ОАК» – это крупная российская компания, которая объединяет ведущие предприятия по разработке и производству самолетов. Корпорация создана в 2006 г. и входит в состав государственной корпорации «Ростех». Она объединяет более 30 предприятий российского авиапромышленного комплекса и выпускает воздушные суда «Су», «МиГ», «Ил», «Ту», «Як», «Бе», Superjet 100 и МС-21. Корпорация входит в перечень стратегических организаций.

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