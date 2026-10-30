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Главная / Инвестиции /

МГКЛ допустила технический дефолт по выпуску облигаций

Наталья Захарова
Наталья Заруцкая
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

ПАО «МГКЛ» допустило технический дефолт по выпуску облигаций серии 001Р-07: 29 октября эмитент не выплатил купонный доход за 21-й купонный период в размере 24,66 млн руб., или 24,66 руб. на одну облигацию. Об этом сообщается на сайте раскрытия корпоративной информации.

Причиной неисполнения указано то, что компания не перечислила средства на счет в центральном депозитарии АО «НРД». Ставка купона по выпуску составляет 30% годовых, в обращении находится 1 млн бумаг.

«Группа прилагает все усилия для урегулирования ситуации с задолженностью дочерних компаний и выплатой купонного дохода и информирует держателей ценных бумаг в установленном порядке», – заявили «Ведомостям» в МГКЛ.

На этом фоне акции МГКЛ продолжают падать. По состоянию на 11:34 мск 30 октября бумаги торгуются по 0,89 руб. за штуку – почти на 10% ниже цены закрытия предыдущего дня. Днем ранее, 29 октября, Мосбиржа объявляла дискретный аукцион по акциям МГКЛ: с начала основной сессии они рухнули на 22%, до исторического минимума 0,99 руб.

Падение акций и облигаций началось после новостей о том, что ФНС заблокировала счета восьми из 11 дочерних компаний МГКЛ, указанных в отчетности за первое полугодие по МСФО, на общую сумму около 1,22 млрд руб. Представитель МГКЛ 27 октября сказал «Ведомостям», что в компании контролируют погашение задолженности отдельных дочерних обществ и взаимодействуют с налоговыми органами.

28 октября группа сообщила, что совокупная налоговая задолженность «дочек» снизилась примерно на 30% до 800 млн руб. За 10 месяцев 2026 г. группа уплатила налогов на 567,5 млн руб., за весь 2025 г. – 614,5 млн руб.

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