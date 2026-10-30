МГКЛ допустила технический дефолт по выпуску облигаций

Падение акций и облигаций началось после новостей о том, что ФНС заблокировала счета восьми из 11 дочерних компаний МГКЛ, указанных в отчетности за первое полугодие по МСФО, на общую сумму около 1,22 млрд руб. Представитель МГКЛ 27 октября сказал «Ведомостям», что в компании контролируют погашение задолженности отдельных дочерних обществ и взаимодействуют с налоговыми органами.