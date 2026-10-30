Binance проводит обновление системы безопасности после хакерской атаки
Криптовалютная биржа Binance проводит комплексную модернизацию систем безопасности после предполагаемого взлома платформы. Об этом говорится в сообщении компании в соцсети X.
В компании выразили надежду, что работа биржи восстановится в течение 48 часов.
В компании также пообещали опубликовать отчет с указанием первопричины инцидента. До завершения обновления системы безопасности вывод средств с платформы останется приостановленным.
30 октября основатель и экс-директор Binance Чанпэн Чжао сообщил о хакерской атаке на биржу. По его словам, средства пользователей находятся в безопасности. По его данным, крупнейшие эмитенты стейблкоинов заблокировали украденные активы: Tether заморозила около $971 млн, Circle – примерно $823 млн. В Binance также подтвердили атаку и сообщили о проведении расследования произошедшего. В связи с инцидентом биржа приостановила все транзакции. Платформа оценила ущерб в $6,3 млрд.