Binance проводит обновление системы безопасности после хакерской атаки

30 октября основатель и экс-директор Binance Чанпэн Чжао сообщил о хакерской атаке на биржу. По его словам, средства пользователей находятся в безопасности. По его данным, крупнейшие эмитенты стейблкоинов заблокировали украденные активы: Tether заморозила около $971 млн, Circle – примерно $823 млн. В Binance также подтвердили атаку и сообщили о проведении расследования произошедшего. В связи с инцидентом биржа приостановила все транзакции. Платформа оценила ущерб в $6,3 млрд.