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Российские военные ударили по объектам ВПК и энергетики на Украине

Ксения Наумчик
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Российские военные минувшей ночью нанесли массированный удар по объектам ВПК и энергетики на Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Атаки совершались с применением высокоточного оружия наземного базирования и беспилотников.

В результате поражены предприятия ВПК, задействованные в производстве и хранении беспилотников большой и средней дальности, а также объекты энергетики, обеспечивающие их работу. Удары пришлись на объекты в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях.

Кроме того, под удар попали объекты портовой инфраструктуры в Одесской области и морские суда, которые используются в интересах ВСУ.

29 октября российские войска нанесли удары беспилотниками по объектам портовой инфраструктуры Украины и морским судам, задействованным в интересах ВСУ. В результате был поражен сухогруз, следовавший морем в порт Одессы с военными грузами и продукцией двойного назначения.

28 октября Вооруженные силы России нанесли удары беспилотниками по логистическому центру в Харькове, на территории которого хранились грузы военного и двойного назначения, предназначенные для обеспечения украинских войск. Минобороны заявило об ударах по электроподстанциям ПС-330 «Луцк-Северная» в Луцке и ПС-330 в Ковеле Волынской области. Также российские военные сообщили о поражении сухогруза, который направлялся в порт Черноморск. Судно перевозило грузы, предназначенные для обеспечения ВСУ.

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