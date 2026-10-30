Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,072-1,06%ARSA7,25-1,89%MGTS1 358-1,88%IMOEX2 516,09+0,95%RTSI983,93+1,1%RGBI112,38+0,06%RGBITR778,31+0,1%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Собянин: в сторону Московского региона летели 862 украинских БПЛА

Ксения Наумчик
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

С вечера в направлении Москвы и области летели 862 украинских беспилотника. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, в результате работы средств ПВО большую часть БПЛА удалось уничтожить на дальних рубежах. Еще 170 беспилотников нейтрализовали на подлете к Москве.

По данным Собянина, с ночи 30 октября на подлете к Москве уже нейтрализовано 87 БПЛА. О первых 16 сбитых воздушных целях он написал в 01:45 мск. О последних 25 дронах мэр уведомил в 07:20 мск. Вечером 29 октября Собянин сообщал об уничтожении 22 беспилотников, направленных на Москву.

Ночью во всех московских аэропортах – «Внуково», «Домодедово», «Шереметьево» и «Жуковский» (Раменское) – ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов. В связи с ограничениями воздушного пространства Московского авиаузла, Санкт-Петербургский аэропорт «Пулково» принял 27 самолетов.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь