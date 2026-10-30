Собянин: в сторону Московского региона летели 862 украинских БПЛА

По данным Собянина, с ночи 30 октября на подлете к Москве уже нейтрализовано 87 БПЛА. О первых 16 сбитых воздушных целях он написал в 01:45 мск. О последних 25 дронах мэр уведомил в 07:20 мск. Вечером 29 октября Собянин сообщал об уничтожении 22 беспилотников, направленных на Москву.