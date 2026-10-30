Турция нарастила поставки рыбы в Россию до рекорда

Еще на $17,1 млн Турция экспортировала в Россию свежую и охлажденную рыбу. Это также по большей части была форель ($14,6 млн), а еще сибас ($1,4 млн) и дорадо ($1,1 млн). По сравнению с августом поставки увеличились на 28%, а с прошлым сентябрем – на 4%. Экспорт филе и мяса рыбы просел на 13% за месяц и на 31% за год – до $249 100, в основном это было филе форели.