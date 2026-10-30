Турция нарастила поставки рыбы в Россию до рекорда
В сентябре Россия импортировала из Турции рыбы на рекордные $72,6 млн, что в 1,5 раза больше уровня годом ранее. Об этом свидетельствуют данные турецкой статслужбы, передает «РИА Новости».
По сравнению с августом объем поставок вырос на 34%.
Основной вклад в рекорд внесли поставки мороженой рыбы – их объем достиг исторического максимума в $55,3 млн, увеличившись на треть в месячном выражении и в 1,7 раза в годовом. Из них $53,5 млн пришлись на форель.
Еще на $17,1 млн Турция экспортировала в Россию свежую и охлажденную рыбу. Это также по большей части была форель ($14,6 млн), а еще сибас ($1,4 млн) и дорадо ($1,1 млн). По сравнению с августом поставки увеличились на 28%, а с прошлым сентябрем – на 4%. Экспорт филе и мяса рыбы просел на 13% за месяц и на 31% за год – до $249 100, в основном это было филе форели.
Россия наращивает импорт рыбы из Турции на фоне ограничений на поставки из других стран. В августе 2026 г. Россельхознадзор запретил ввоз рыбы с ряда армянских предприятий из-за нарушений ветеринарных требований. Тогда же в ведомстве заявляли, что рынок переориентируется на Турцию и Иран.