Россия увеличила импорт рыбы для замещения поставок из Армении
«Мы понимали, что нам придется вводить ограничения. Для этого в противовес открывали поставки из других стран. Например, по поставкам форели мы переориентировались на Иран и Турцию», – сказал Данкверт.
1 июня Россельхознадзор сообщал, что со 2 июня Армения должна прекратить ветеринарную сертификацию живой рыбы и рыбопродукции, поставляемой в Россию. С 21 по 27 мая специалисты ведомства провели инспекцию армянских рыбоперерабатывающих предприятий и посетили хозяйства по разведению и содержанию форели. Примерно 50% предприятий отказались от проверки.
Российская сторона потребовала от армянских компетентных органов приостановить оформление ветеринарных сертификатов на поставки в РФ живой рыбы и рыбной продукции со всех компаний, кроме двух предприятий, успешно прошедших контроль. Ограничения будут действовать до урегулирования ситуации.