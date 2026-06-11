Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
TGKA0,005+0,42%CNY Бирж.00%IMOEX2 520,88-0,07%RTSI1 106,2-0,16%RGBI118,67+0,19%RGBITR784,12+0,22%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Экономика /

Россия увеличила импорт рыбы для замещения поставок из Армении

Ведомости

Россия увеличила импорт рыбы из других стран, чтобы заместить поставки из Армении. Об этом руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт сообщил ТАСС в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Мы понимали, что нам придется вводить ограничения. Для этого в противовес открывали поставки из других стран. Например, по поставкам форели мы переориентировались на Иран и Турцию», – сказал Данкверт.

1 июня Россельхознадзор сообщал, что со 2 июня Армения должна прекратить ветеринарную сертификацию живой рыбы и рыбопродукции, поставляемой в Россию. С 21 по 27 мая специалисты ведомства провели инспекцию армянских рыбоперерабатывающих предприятий и посетили хозяйства по разведению и содержанию форели. Примерно 50% предприятий отказались от проверки.

Российская сторона потребовала от армянских компетентных органов приостановить оформление ветеринарных сертификатов на поставки в РФ живой рыбы и рыбной продукции со всех компаний, кроме двух предприятий, успешно прошедших контроль. Ограничения будут действовать до урегулирования ситуации.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её