Россельхознадзор ограничил поставки рыбы из Армении
Армения с 2 июня должна прекратить ветеринарную сертификацию живой рыбы и рыбопродукции, поставляемой в Россию. Об этом сообщили в Россельхознадзоре.
Сообщается, что с 21 по 27 мая специалисты ведомства провели инспекцию армянских рыбоперерабатывающих предприятий, а также посетили хозяйства по разведению и содержанию форели. При этом около половины предприятий отказались от проведения проверки.
По итогам инспекции российская сторона потребовала от армянских компетентных органов приостановить оформление ветеринарных сертификатов на поставки в Россию живой рыбы и рыбной продукции со всех компаний, за исключением двух предприятий, успешно прошедших контроль. В Россельхознадзоре отметили, что ограничения будут действовать до урегулирования сложившейся ситуации.
Продукция двух допущенных к экспорту предприятий сможет поставляться на российский рынок при условии проведения дополнительного лабораторного мониторинга по показателям безопасности.
21 мая Россельхознадзор направил письмо руководителю Инспекционного органа по безопасности пищевых продуктов Армении Тиграну Петросяну с уведомлением об ограничении поставок цветов. Кроме того, с 30 мая российское ведомство ввело временные ограничения на ввоз из Армении свежих томатов, огурцов, перцев, зеленных культур и клубники. В Россельхознадзоре объяснили эти меры участившимися нарушениями фитосанитарных требований.