Россельхознадзор уведомил Армению об ограничении поставок цветов

В Россельхознадзоре отметили, что случаи выявления карантинных объектов продолжаются, несмотря на гарантии армянской стороны в части безопасности продукции. По данным ведомства, при ввозе 96,2 млн единиц цветочной продукции специалисты выявили 135 случаев обнаружения карантинных объектов. Это составляет 77% от общего числа подобных выявлений за весь 2025 г.