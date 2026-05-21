Политика

Россельхознадзор уведомил Армению об ограничении поставок цветов

Ведомости

Россельхознадзор направил письмо об ограничении поставок цветов в адрес руководителя Инспекционного органа по безопасности пищевых продуктов Армении Тиграна Петросяна. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.

«Письмо было официально направлено в адрес руководителя Инспекционного органа по безопасности пищевых продуктов Армении Тиграна Петросяна», – заявили в Россельхознадзоре, уточнив, что взаимодействуют с компетентным органом страны.

20 мая стало известно, что ведомство готовится ввести временные ограничения на поставки цветочной продукции из Армении. Мера будет действовать до завершения инспекции тепличных хозяйств и анализа ее результатов.

В Россельхознадзоре отметили, что случаи выявления карантинных объектов продолжаются, несмотря на гарантии армянской стороны в части безопасности продукции. По данным ведомства, при ввозе 96,2 млн единиц цветочной продукции специалисты выявили 135 случаев обнаружения карантинных объектов. Это составляет 77% от общего числа подобных выявлений за весь 2025 г.

