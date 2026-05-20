Бизнес

Россельхознадзор ограничит ввоз цветов из Армении с 22 мая

Решение принято для защиты фитосанитарного благополучия страны
Ведомости

Россельхознадзор с 22 мая вводит временные ограничения на поставки цветочной продукции из Армении. Мера будет действовать до завершения инспекции тепличных хозяйств и анализа ее результатов. Об этом сообщили в ведомстве.

«Решение принято для защиты фитосанитарного благополучия страны и экспортного потенциала России», – поясняется в сообщении.

В Россельхознадзоре отметили, что случаи выявления карантинных объектов продолжаются, несмотря на гарантии армянской стороны в части безопасности продукции. По данным ведомства, при ввозе 96,2 млн единиц цветочной продукции специалисты выявили 135 случаев обнаружения карантинных объектов. Это составляет 77% от общего числа подобных выявлений за весь 2025 г.

Летом 2025 г. Россельхознадзор уже предупреждал о возможном введении ограничений на поставки срезанных цветов и бутонов из Армении. Тогда это объясняли участившимися поставками продукции с фитосанитарными сертификатами, содержавшими, по данным российской стороны, недостоверную информацию о происхождении товара. Также специалисты выявляли карантинный западный цветочный трипс (Frankliniella occidentalis).

