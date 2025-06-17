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Россельхознадзор может с 27 июня ввести запрет на ввоз цветов из Армении

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Россельхознадзор уведомил Евразийский экономический союз (ЕЭК) о возможном временном запрете на ввоз срезанных цветов и бутонов из Армении в Россию с 27 июня, сообщил «Интерфаксу» источник, знакомый с ситуацией. Причиной являются систематические нарушения фитосанитарных требований РФ и Евразийского экономического союза (ЕАЭС), а также отсутствие реакции армянского инспекционного органа на обращения российской стороны.

Россельхознадзор выражает обеспокоенность участившимися случаями поставок цветов, сопровождаемых фитосанитарными сертификатами Армении, содержащими недостоверную информацию о происхождении продукции. При этом отмечается резкое увеличение объема поставок в 2025 г.

В 18 партиях были выявлены карантинные объекты – западный цветочный (калифорнийский) трипс (Frankliniella occidentalis), представляющий опасность для стран ЕАЭС. Меры по итогам этих случаев до сих пор не были представлены.

Кроме того, свыше 13 млн штук цветов в этом году не были предъявлены для фитосанитарного контроля, что нарушает действующие правила. Несмотря на запрос Россельхознадзора, Армения не предоставила данные о производителях, их мощностях и адресах.

При отсутствии должных мер реагирования и необходимой информации со стороны Армении, поставки цветов в Россию могут быть приостановлены.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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