Россельхознадзор может с 27 июня ввести запрет на ввоз цветов из Армении
Россельхознадзор уведомил Евразийский экономический союз (ЕЭК) о возможном временном запрете на ввоз срезанных цветов и бутонов из Армении в Россию с 27 июня, сообщил «Интерфаксу» источник, знакомый с ситуацией. Причиной являются систематические нарушения фитосанитарных требований РФ и Евразийского экономического союза (ЕАЭС), а также отсутствие реакции армянского инспекционного органа на обращения российской стороны.
Россельхознадзор выражает обеспокоенность участившимися случаями поставок цветов, сопровождаемых фитосанитарными сертификатами Армении, содержащими недостоверную информацию о происхождении продукции. При этом отмечается резкое увеличение объема поставок в 2025 г.
В 18 партиях были выявлены карантинные объекты – западный цветочный (калифорнийский) трипс (Frankliniella occidentalis), представляющий опасность для стран ЕАЭС. Меры по итогам этих случаев до сих пор не были представлены.
Кроме того, свыше 13 млн штук цветов в этом году не были предъявлены для фитосанитарного контроля, что нарушает действующие правила. Несмотря на запрос Россельхознадзора, Армения не предоставила данные о производителях, их мощностях и адресах.
При отсутствии должных мер реагирования и необходимой информации со стороны Армении, поставки цветов в Россию могут быть приостановлены.