Песков: ситуация в США не повлияет на обеспечение интересов России

В тот же день Песков заявил, что Кремль рассчитывает, что США продолжат мирные усилия по урегулированию российско-украинского конфликта. На вопрос, помешает ли усилиям Трампа новый состав конгресса, представитель главы государства также ответил: «А это внутреннее дело в Америке».