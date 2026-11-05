Песков: ситуация в США не повлияет на обеспечение интересов России
Ситуация в США не может повлиять на обеспечение интересов России в украинском вопросе. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Разумеется, обеспечение интересов Российской Федерации по украинским делам не может индексироваться на положении дел Соединенных Штатов Америки. Наши интересы будут обеспечиваться в любом случае. Россия – это абсолютно суверенное государство», – сказал он.
Песков добавил, что президент США Дональд Трамп продолжит свой курс внешней политики после промежуточных выборов в конгресс. Все остальное, считает представитель Кремля, является внутренним делом Соединенных Штатов.
Кроме того, пресс-секретарь президента отметил, что интересы РФ будут обеспечены «или военным, или мирным путем», если в Киеве появится тот, кто «возьмет на себя политическую ответственность».
4 ноября в США завершились промежуточные выборы в конгресс. Американцы избирали всех 435 членов палаты представителей и 35 сенаторов. До голосования республиканцы имели незначительное большинство в нижней палате – 218 мест против 214 у демократов.
В тот же день Песков заявил, что Кремль рассчитывает, что США продолжат мирные усилия по урегулированию российско-украинского конфликта. На вопрос, помешает ли усилиям Трампа новый состав конгресса, представитель главы государства также ответил: «А это внутреннее дело в Америке».
3 ноября Уиткофф заявил, что делегации России, США и Украины проведут переговоры в Абу-Даби 10–11 ноября. Вашингтон представят Уиткофф и Кушнер. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что главой российской делегации на переговорах в Абу-Даби по Украине останется Владимир Мединский.