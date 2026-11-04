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Кремль рассчитывает на продолжение миротворческих усилий Трампа

Антон Потоков
Евгений Разумный / Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости

Кремль рассчитывает, что США продолжат мирные усилия по урегулированию российско-украинского конфликта, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков репортеру Александру Юнашеву. По его словам, очередной раунд трехсторонних переговоров состоится в ближайшее время.

«Президент Трамп продолжает свои полномочия, мы искренне рассчитываем на то, что он продолжит и свои миротворческие усилия. Есть наработки, скоро совсем будет очередной раунд трехсторонних переговоров. Успешные миротворческие усилия гуманитарные Мелании Трамп. Мы надеемся, что все будет это продолжено», – ответил Песков.

На вопрос, помешает ли усилиям Трампа новый состав конгресса, представитель главы государства сказал: «А это внутреннее дело в Америке». Песков также отметил, что Трамп продолжает свои полномочия.

3 ноября на промежуточных выборах в США демократы, по прогнозам, получили контроль над палатой представителей и сенатом.

21 октября президент России Владимир Путин заявил о готовности возобновить трехсторонние переговоры по Украине в 10-х числах ноября. 3 ноября спецпосланник США Стив Уиткофф сообщил, что трехсторонние переговоры пройдут в Абу-Даби 10–11 ноября.

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