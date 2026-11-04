Кремль рассчитывает на продолжение миротворческих усилий Трампа

«Президент Трамп продолжает свои полномочия, мы искренне рассчитываем на то, что он продолжит и свои миротворческие усилия. Есть наработки, скоро совсем будет очередной раунд трехсторонних переговоров. Успешные миротворческие усилия гуманитарные Мелании Трамп. Мы надеемся, что все будет это продолжено», – ответил Песков.