Кремль рассчитывает на продолжение миротворческих усилий Трампа
Кремль рассчитывает, что США продолжат мирные усилия по урегулированию российско-украинского конфликта, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков репортеру Александру Юнашеву. По его словам, очередной раунд трехсторонних переговоров состоится в ближайшее время.
«Президент Трамп продолжает свои полномочия, мы искренне рассчитываем на то, что он продолжит и свои миротворческие усилия. Есть наработки, скоро совсем будет очередной раунд трехсторонних переговоров. Успешные миротворческие усилия гуманитарные Мелании Трамп. Мы надеемся, что все будет это продолжено», – ответил Песков.
На вопрос, помешает ли усилиям Трампа новый состав конгресса, представитель главы государства сказал: «А это внутреннее дело в Америке». Песков также отметил, что Трамп продолжает свои полномочия.
3 ноября на промежуточных выборах в США демократы, по прогнозам, получили контроль над палатой представителей и сенатом.
21 октября президент России Владимир Путин заявил о готовности возобновить трехсторонние переговоры по Украине в 10-х числах ноября. 3 ноября спецпосланник США Стив Уиткофф сообщил, что трехсторонние переговоры пройдут в Абу-Даби 10–11 ноября.