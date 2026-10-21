Путин сообщил Уиткоффу о готовности возобновить переговоры по Украине в ноябре

В начале сентября Кремль допускал возобновление трехсторонних переговоров России, США и Украины после визита Уиткоффа и Кушнера в Москву и Киев. В конце сентября Дмитрий Песков подтвердил, что возможность трехсторонней встречи в ОАЭ обсуждалась в ходе разговора Путина и Трампа. В мае Ушаков заявлял, что трехсторонние переговоры по украинскому урегулированию приостановлены и договоренностей о следующих раундах нет.