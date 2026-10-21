Путин сообщил Уиткоффу о готовности возобновить переговоры по Украине в ноябре
Россия готова возобновить трехсторонние переговоры по Украине в 10-х числах ноября, заявил президент Владимир Путин на встрече со спецпосланником США Стивом Уиткоффом в Санкт-Петербурге. Об этом по итогам переговоров сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков.
Ситуация на Украине была центральной темой беседы Владимира Путина и Стива Уиткоффа. Спецпосланник президента США рассказал российскому президенту о состоявшихся в Осло переговорах и отметил новые подходы к урегулированию конфликта, сказал Ушаков. По его словам, стороны также обстоятельно обсудили возможность реализации масштабных экономических проектов России и США. Джаред Кушнер имел возможность по видеосвязи поделиться своими оценками вопросов, обсуждавшихся на встрече.
Переговоры в Константиновском дворце длились более трех часов. Уиткофф проинформировал Путина о результатах консультаций в Осло и передал предложение о возобновлении трехстороннего формата с участием Украины. Он также от лица президента США Дональда Трампа поблагодарил российского лидера за «дизельную сделку».
В начале сентября Кремль допускал возобновление трехсторонних переговоров России, США и Украины после визита Уиткоффа и Кушнера в Москву и Киев. В конце сентября Дмитрий Песков подтвердил, что возможность трехсторонней встречи в ОАЭ обсуждалась в ходе разговора Путина и Трампа. В мае Ушаков заявлял, что трехсторонние переговоры по украинскому урегулированию приостановлены и договоренностей о следующих раундах нет.