Встреча Путина и Уиткоффа в Санкт-Петербурге завершилась

Встреча Путина и Уиткоффа в Санкт-Петербурге завершиласьОна продолжалась более трех часов
Переговоры президента России Владимира Путина со спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом в Санкт-Петербурге завершились. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Встреча проходила в Константиновском дворце. С российской стороны в ней участвовали помощник президента Юрий Ушаков и спецпредставитель главы государства по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, руководитель РФПИ Кирилл Дмитриев. Основной темой переговоров стало урегулирование конфликта на Украине.
Путин поблагодарил президента США Дональда Трампа за внимание к украинскому кризису. Он отметил, что американский лидер в последнем телефонном разговоре подчеркивал необходимость завершения конфликта ради прекращения человеческих потерь.
После переговоров в России Уиткофф вернется в Осло для продолжения консультаций по Украине, сообщил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере. Он рассчитывает получить от спецпосланника информацию об итогах встречи с российской стороной.