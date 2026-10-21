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Встреча Путина и Уиткоффа в Санкт-Петербурге завершилась

Она продолжалась более трех часов
Анна Виноградова
Пресс-служба президента России
Пресс-служба президента России

Переговоры президента России Владимира Путина со спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом в Санкт-Петербурге завершились. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Встреча проходила в Константиновском дворце. С российской стороны в ней участвовали помощник президента Юрий Ушаков и спецпредставитель главы государства по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, руководитель РФПИ Кирилл Дмитриев. Основной темой переговоров стало урегулирование конфликта на Украине.

В ходе встречи Уиткофф сообщил, что привез документы с изложением подходов к украинскому урегулированию. Песков позднее заявил, что все предложения американской стороны будут изучены и оценены российским президентом.

Путин поблагодарил президента США Дональда Трампа за внимание к украинскому кризису. Он отметил, что американский лидер в последнем телефонном разговоре подчеркивал необходимость завершения конфликта ради прекращения человеческих потерь.

После переговоров в России Уиткофф вернется в Осло для продолжения консультаций по Украине, сообщил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере. Он рассчитывает получить от спецпосланника информацию об итогах встречи с российской стороной.

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