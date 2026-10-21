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Песков: Путин изучит предложения Уиткоффа

Антон Потоков
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Все предложения, которые привез спецпосланник президента США Стивен Уиткофф, будут изучены и оценены президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в беседе с «Вестями».

«Слышали, что Уиткофф привез некоторые наработки, тем более с учетом той встречи, которая у него была в Осло и с [президентом Украины Владимиром] Зеленским, и с представителями европейских стран. Конечно, эти предложения будут изучены, будут оценены президентом», – сказал он.

Песков заявил, что разговор Путина и Уиткоффа будет «серьезным и длительным».

Представитель американского президента прибыл в Россию 21 октября. До этого он провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским в Осло.

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