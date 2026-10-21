Песков: Путин изучит предложения Уиткоффа

«Слышали, что Уиткофф привез некоторые наработки, тем более с учетом той встречи, которая у него была в Осло и с [президентом Украины Владимиром] Зеленским, и с представителями европейских стран. Конечно, эти предложения будут изучены, будут оценены президентом», – сказал он.