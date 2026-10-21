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Путин поблагодарил Трампа за внимание к урегулированию украинского кризиса

Наталья Захарова
The White House / Flickr
The White House / Flickr

Президент РФ Владимир Путин поблагодарил своего американского коллегу Дональда Трампа за внимание к проблеме урегулирования украинского кризиса. Об этом он сказал на встрече со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом.

Путин отметил, что Трамп в последнем разговоре делал упор на то, что завершения конфликта на Украине необходимо для прекращения человеческих потерь.

В ходе встречи российский также поинтересовался у Уиткоффа результатами переговоров в Норвегии.

20 октября в Осло состоялись переговоры Уиткоффа и зятя президента США Джареда Кушнера с президентом Украины Владимиром Зеленским и лидерами Норвегии и Финляндии, в которых принял участие Стере. По данным Axios, встреча была «очень продуктивной и конструктивной». Киев выдвинул новые идеи и инициативы, которые были подробно рассмотрены. 

Госсекретарь США Марко Рубио заявлял журналистам, что Уиткофф на встрече с российской стороной представит предложения, обсуждавшиеся на переговорах с президентом Украины в Осло.

Последний разговор Путина и Трампа прошел 9 октября. По заявлению помощника президента РФ Юрия Ушакова, никто из лидеров не хотел класть трубку первым. Телефонный разговор продолжался полтора часа.

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