Путин поблагодарил Трампа за внимание к урегулированию украинского кризиса
Президент РФ Владимир Путин поблагодарил своего американского коллегу Дональда Трампа за внимание к проблеме урегулирования украинского кризиса. Об этом он сказал на встрече со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом.
Путин отметил, что Трамп в последнем разговоре делал упор на то, что завершения конфликта на Украине необходимо для прекращения человеческих потерь.
В ходе встречи российский также поинтересовался у Уиткоффа результатами переговоров в Норвегии.
20 октября в Осло состоялись переговоры Уиткоффа и зятя президента США Джареда Кушнера с президентом Украины Владимиром Зеленским и лидерами Норвегии и Финляндии, в которых принял участие Стере. По данным Axios, встреча была «очень продуктивной и конструктивной». Киев выдвинул новые идеи и инициативы, которые были подробно рассмотрены.
Госсекретарь США Марко Рубио заявлял журналистам, что Уиткофф на встрече с российской стороной представит предложения, обсуждавшиеся на переговорах с президентом Украины в Осло.
Последний разговор Путина и Трампа прошел 9 октября. По заявлению помощника президента РФ Юрия Ушакова, никто из лидеров не хотел класть трубку первым. Телефонный разговор продолжался полтора часа.