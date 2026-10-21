Путин поблагодарил Трампа за внимание к урегулированию украинского кризиса

20 октября в Осло состоялись переговоры Уиткоффа и зятя президента США Джареда Кушнера с президентом Украины Владимиром Зеленским и лидерами Норвегии и Финляндии, в которых принял участие Стере. По данным Axios, встреча была «очень продуктивной и конструктивной». Киев выдвинул новые идеи и инициативы, которые были подробно рассмотрены.