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Рубио: Уиткофф представит России итоги переговоров с Зеленским

Анна Виноградова
Department of State / Flickr
Department of State / Flickr

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф представит российской стороне предложения, обсуждавшиеся на переговорах с президентом Украины Владимиром Зеленским в Осло. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио журналистам во время визита в Индию, передает Reuters.

По оценке Рубио, встреча прошла позитивно и не принесла неожиданностей. «Теперь он, вооружившись этими идеями, сможет отправиться в Санкт-Петербург и поделиться ими с российской стороной. Посмотрим, сможем ли мы добиться прогресса», – сказал госсекретарь.

Переговоры состоялись 20 октября в столице Норвегии. В них участвовали Уиткофф, Зеленский, премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере и президент Финляндии Александр Стубб. Зять американского лидера Джаред Кушнер присоединился к встрече дистанционно.

21 октября журналист Axios Барак Равид сообщил со ссылкой на американского чиновника, что Киев представил на переговорах новые инициативы. По словам источника, стороны достигли существенного прогресса в согласовании подхода к взаимодействию с Россией. Обсуждались гарантии безопасности Украины, ее экономическое восстановление и архитектура европейской безопасности.

20 октября премьер Норвегии Йонас Гар Стере подтвердил предстоящую поездку Уиткоффа в Санкт-Петербург. Он назвал переговоры в Осло конструктивными.

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