Рубио: Уиткофф представит России итоги переговоров с Зеленским

По оценке Рубио, встреча прошла позитивно и не принесла неожиданностей. «Теперь он, вооружившись этими идеями, сможет отправиться в Санкт-Петербург и поделиться ими с российской стороной. Посмотрим, сможем ли мы добиться прогресса», – сказал госсекретарь.