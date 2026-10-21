Рубио: Уиткофф представит России итоги переговоров с Зеленским
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф представит российской стороне предложения, обсуждавшиеся на переговорах с президентом Украины Владимиром Зеленским в Осло. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио журналистам во время визита в Индию, передает Reuters.
По оценке Рубио, встреча прошла позитивно и не принесла неожиданностей. «Теперь он, вооружившись этими идеями, сможет отправиться в Санкт-Петербург и поделиться ими с российской стороной. Посмотрим, сможем ли мы добиться прогресса», – сказал госсекретарь.
Переговоры состоялись 20 октября в столице Норвегии. В них участвовали Уиткофф, Зеленский, премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере и президент Финляндии Александр Стубб. Зять американского лидера Джаред Кушнер присоединился к встрече дистанционно.
21 октября журналист Axios Барак Равид сообщил со ссылкой на американского чиновника, что Киев представил на переговорах новые инициативы. По словам источника, стороны достигли существенного прогресса в согласовании подхода к взаимодействию с Россией. Обсуждались гарантии безопасности Украины, ее экономическое восстановление и архитектура европейской безопасности.
20 октября премьер Норвегии Йонас Гар Стере подтвердил предстоящую поездку Уиткоффа в Санкт-Петербург. Он назвал переговоры в Осло конструктивными.