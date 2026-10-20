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Премьер Норвегии подтвердил поездку Уиткоффа в Россию

Сергей Пахомов
Пресс-служба президента РФ
Пресс-служба президента РФ

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф отправится в Санкт-Петербург после переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским в Осло. Об этом сообщил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере в ходе брифинга по итогам переговоров.

«Сегодня мы обсудили вопросы, связанные с безопасностью Украины, планом процветания после конфликта», – отметил норвежский премьер (цитата по The Guardian).

Также Стере позитивно оценил усилия США в вопросе урегулирования украинского конфликта, назвав переговоры в Осло конструктивными.

20 октября Зеленский встретился с Уиткоффом в Осло. В переговорах также приняли участие Стере и президент Финляндии Александр Стубб. Зять президента США Джаред Кушнер присоединился удаленно.

В этот же день Financial Times писала, что Уиткофф после встречи с Зеленским направится в Россию для обсуждения мирного урегулирования с президентом РФ Владимиром Путиным. Отмечается, что американский переговорщик представит Путину идеи, которые он проработал на встрече с украинским лидером.

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