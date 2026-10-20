Премьер Норвегии подтвердил поездку Уиткоффа в Россию

В этот же день Financial Times писала, что Уиткофф после встречи с Зеленским направится в Россию для обсуждения мирного урегулирования с президентом РФ Владимиром Путиным. Отмечается, что американский переговорщик представит Путину идеи, которые он проработал на встрече с украинским лидером.