Зеленский встретился с Уиткоффом в Осло
Президент Украины Владимир Зеленский встретился со спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом в Осло. Об этом пишет украинское агентство «Униан».
В переговорах также участвуют премьер-министр Финляндии Йонас Гар Стере и президент страны Александр Стубб. По данным агентства, зять президента США Джаред Кушнер присоединился к переговорам удаленно.
20 октября власти Норвегии сообщили о встрече Зеленского с представителями США в Осло. По словам финского премьера, Украина обратились к норвежским властям с просьбой об участии во встречах с американцами.
19 октября Reuters писал со ссылкой на три источника, что Уиткофф и Кушнер посетят Норвегию на текущей неделе, чтобы провести переговоры с представителями Украины. 18 октября Зеленский обвинил администрацию президента США Дональда Трампа в ограничении работы системы Starlink. Он добавил, что точно не знает, кто стоял за таким решением. В тот же день глава минфина США Скотт Бессент предупредил украинского лидера, что ему стоит быть осторожным с подобными высказываниями, отвергнув выдвинутые обвинения.