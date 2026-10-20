Власти Норвегии сообщили о встрече Зеленского с представителями США в Осло
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер примут участие во встречах по украинскому вопросу в Осло. Об этом сообщается на сайте правительства Норвегии.
Уиткофф и Кушнер присоединятся к встречам, которые проходят 20 октября между президентом Украины Владимиром Зеленским, лидером Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере. По словам Стере, Украина обратились к норвежским властям с просьбой об участии во встречах американских посланников.
«Дипломатические усилия уже предпринимались в нескольких странах, и Норвегия и Финляндия рады возможности продолжить эту работу. Цель состоит в том, чтобы направить дипломатические усилия в более конструктивное русло», – сказал Стере.
Отмечается, что Уиткофф приедет в Осло, а Кушнер присоединится к встречам дистанционно.
19 октября Reuters писало со ссылкой на три источника, что Уиткофф и Кушнер посетят Норвегию на текущей неделе, чтобы провести переговоры с представителями Украины. 18 октября Зеленский обвинил администрацию президента США Дональда Трампа в ограничении работы системы Starlink. Он добавил, что точно не знает, кто стоял за таким решением. В тот же день глава минфина США Скотт Бессент в интервью NBC предупредил украинского лидера, что ему стоит быть осторожным с подобными высказываниями, отвергнув выдвинутые обвинения.