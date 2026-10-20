Власти Норвегии сообщили о встрече Зеленского с представителями США в Осло

19 октября Reuters писало со ссылкой на три источника, что Уиткофф и Кушнер посетят Норвегию на текущей неделе, чтобы провести переговоры с представителями Украины. 18 октября Зеленский обвинил администрацию президента США Дональда Трампа в ограничении работы системы Starlink. Он добавил, что точно не знает, кто стоял за таким решением. В тот же день глава минфина США Скотт Бессент в интервью NBC предупредил украинского лидера, что ему стоит быть осторожным с подобными высказываниями, отвергнув выдвинутые обвинения.