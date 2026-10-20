Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,37-0,39%LIFE1,71+1,18%CHKZ15 1000%IMOEX2 465,17+1,36%RTSI937,33+1,36%RGBI111,72-0,01%RGBITR771,28+0,03%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Власти Норвегии сообщили о встрече Зеленского с представителями США в Осло

Инна Шульгина
Omar Havana / AP Photo
Omar Havana / AP Photo

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер примут участие во встречах по украинскому вопросу в Осло. Об этом сообщается на сайте правительства Норвегии.

Уиткофф и Кушнер присоединятся к встречам, которые проходят 20 октября между президентом Украины Владимиром Зеленским, лидером Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере. По словам Стере, Украина обратились к норвежским властям с просьбой об участии во встречах американских посланников.

«Дипломатические усилия уже предпринимались в нескольких странах, и Норвегия и Финляндия рады возможности продолжить эту работу. Цель состоит в том, чтобы направить дипломатические усилия в более конструктивное русло», – сказал Стере.

Отмечается, что Уиткофф приедет в Осло, а Кушнер присоединится к встречам дистанционно.

19 октября Reuters писало со ссылкой на три источника, что Уиткофф и Кушнер посетят Норвегию на текущей неделе, чтобы провести переговоры с представителями Украины. 18 октября Зеленский обвинил администрацию президента США Дональда Трампа в ограничении работы системы Starlink. Он добавил, что точно не знает, кто стоял за таким решением. В тот же день глава минфина США Скотт Бессент в интервью NBC предупредил украинского лидера, что ему стоит быть осторожным с подобными высказываниями, отвергнув выдвинутые обвинения.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь