Reuters: США и Украина проведут переговоры в Норвегии

19 октября Трамп заявил, что Соединенные Штаты ведут активные переговоры с Россией касательно украинского вопроса, однако, если они зайдут в тупик, то дипломатическое урегулирование может прекратиться. Трамп добавил, что Зеленский должен был урегулировать конфликт в стране очень давно, и если бы он послушал американского президента, то «заключил бы гораздо лучшую сделку еще очень давно».