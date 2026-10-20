Reuters: США и Украина проведут переговоры в Норвегии
Специальный посланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Дональда Трампа Джаред Кушнер посетят Норвегию на текущей неделе, чтобы провести переговоры с представителями Украины. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на три источника.
Источники агентства заявили, что посланники ожидают присутствия президента Украины Владимира Зеленского, и отметили, что расписание может измениться.
18 октября Зеленский заявил, что администрация Трампа виновата в ограничении работы системы Starlink. Он добавил, что точно не знает, кто стоял за таким решением.
В тот же день глава минфина США Скотт Бессент в интервью NBC предупредил украинского лидера, что ему стоит быть осторожным с подобными высказываниями, отвергнув выдвинутые обвинения.
19 октября Трамп заявил, что Соединенные Штаты ведут активные переговоры с Россией касательно украинского вопроса, однако, если они зайдут в тупик, то дипломатическое урегулирование может прекратиться. Трамп добавил, что Зеленский должен был урегулировать конфликт в стране очень давно, и если бы он послушал американского президента, то «заключил бы гораздо лучшую сделку еще очень давно».