Трамп рассказал об активных переговорах с Россией по Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты ведут активные переговоры с Россией касательно украинского вопроса. Об этом он сообщил журналистам перед вылетом в Канзас. Так американский лидер ответил на вопрос журналистов о том, почему он не вводит новые санкции против Москвы.