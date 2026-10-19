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Трамп рассказал об активных переговорах с Россией по Украине

Анна Суслова
The White House
The White House

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты ведут активные переговоры с Россией касательно украинского вопроса. Об этом он сообщил журналистам перед вылетом в Канзас. Так американский лидер ответил на вопрос журналистов о том, почему он не вводит новые санкции против Москвы.

«И, конечно, мы проводим с ним [с президентом России Владимиром Путиным] переговоры по Украине. Я не стану срывать переговоры на полпути», – сказал он. Его выступление транслирует DRM News.

Трамп также сказал, что может прервать переговоры в любой момент, если не будет видеть результата.

Он подчеркнул, что, касательно ударов по Украине, Россия «сделала далеко не все», что могла. Он отметил, что очень ценит такой подход Москвы. Одновременно с этим Трамп заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому пора поискать другого представителя, способную вести переговоры.

Трамп добавил, что Зеленский должен был уладить конфликт в стране очень давно. Он подчеркнул, что если бы Зеленский послушал американского президента, «он заключил бы гораздо лучшую сделку еще очень давно».

18 сентября Зеленский обвинил администрацию Трампа в ограничении работы системы Starlink. Однако он добавил, что не знает, кто принял такое решение. В тот же день глава минфина США Скотт Бессент предупредил украинского лидера, что ему следует высказываться более корректно.

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