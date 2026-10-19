Трамп: Зеленский не знает, о чем говорит

«Зеленский не знает, о чем говорит. Зеленский – это человек, который должен был уладить эту войну давным-давно. Если бы он послушал меня, он заключил бы гораздо лучшую сделку еще очень давно, и миллионы людей с его стороны остались бы живы», – сказал Трамп, отвечая на вопросы журналистов перед вылетом из Вашингтона в Канзас, где у него запланирован предвыборный митинг.