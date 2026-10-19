Трамп: Зеленский не знает, о чем говорит
Президент США Дональд Трамп ответил на слова президента Украины Владимира Зеленского, который заявил, что Трамп находится «на неправильной стороне истории». Трансляцию выступления американского лидера вел канал DRM News.
«Зеленский не знает, о чем говорит. Зеленский – это человек, который должен был уладить эту войну давным-давно. Если бы он послушал меня, он заключил бы гораздо лучшую сделку еще очень давно, и миллионы людей с его стороны остались бы живы», – сказал Трамп, отвечая на вопросы журналистов перед вылетом из Вашингтона в Канзас, где у него запланирован предвыборный митинг.
Он также добавил: «Мы дали Украине многое. Они не дали нам ничего. Запомните это».
Отношения двух лидеров обострились в последние недели. Ранее Трамп заявлял, что Украине пришло время сменить президента, и обвинял Зеленского в нежелании урегулировать конфликт, а также в ударах по российским НПЗ, которые провоцируют рост мировых цен на топливо.
Зеленский, в свою очередь, раскритиковал сделку США и России о поставках дизельного топлива, и назвал Трампа «слабым».
18 октября Зеленский обвинил администрацию Трампа в ограничении работы системы Starlink на Украине, хотя американская сторона неоднократно отрицала это. 19 октября Зеленский в очередной раз повторил, что ограничения на работу Starlink на Украине сохраняются.