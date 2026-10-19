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Главная / Политика /

Зеленский: Starlink не работает на разных участках фронта

Анна Суслова
TASS
TASS

Система Starlink перестает функционировать на разных участках фронта на скорости 130–161 км/ч. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в Telegram-канале по итогам совещания с министрами страны.

«Это тормозит нашу фронтовую логистику и ограничивает использование дронов разных типов, прежде всего медзабастовок и перехватчиков реактивных «шахедов». Сегодня на всех уровнях это еще раз [нужно] проговорить с партнерами», – говорится в сообщении. Зеленский отметил, что на данный момент не все политические договоренности с Киевом были выполнены.

Зеленский добавил, что ВС РФ поразили 28 подстанций и «других важных объектов энергетики».

18 октября Зеленский обвинил администрацию президента США Дональда Трампа в ограничении работы системы Starlink, но подчеркнул, что не знает, кто конкретно стоял за этим решением.

В тот же день глава минфина США Скотт Бессент в интервью NBC предупредил украинского лидера, что ему стоит быть осторожным с подобными высказываниями. Он отметил, что никто в администрации Трампа этого не делал.

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