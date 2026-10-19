Зеленский: Starlink не работает на разных участках фронта

«Это тормозит нашу фронтовую логистику и ограничивает использование дронов разных типов, прежде всего медзабастовок и перехватчиков реактивных «шахедов». Сегодня на всех уровнях это еще раз [нужно] проговорить с партнерами», – говорится в сообщении. Зеленский отметил, что на данный момент не все политические договоренности с Киевом были выполнены.