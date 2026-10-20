FT узнала о планах Уиткоффа посетить Россию после переговоров с Зеленским
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским направится в Россию для обсуждения мирного урегулирования с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источник.
Отмечается, что американский переговорщик представит Путину идеи, которые он проработал на встрече с Зеленским. По данным собеседника издания, еще одной целью визита Уиткоффа в РФ станет обсуждение освобождения гражданина США Стивена Хаббарда, который находится под стражей в России с 2022 г.
Источник FT также отметил, что переговоры Уиткоффа и Зеленского охватили два основных направления. Первое касается гарантий безопасности, сближения с Европой, восстановления экономики и привлечения инвестиций. Второе связано с Россией и предполагает формирование новой системы безопасности и развитие экономических связей с Москвой.
20 октября Зеленский встретился в финской столице с Уиткоффом. В переговорах также приняли участие президент Финляндии Александр Стубб и премьер-министр страны Йонас Гар Стере.
В тот же день Reuters писал, что Уиткофф посетит Россию для встречи с Путиным. Разговор с российским президентом будет посвящен ряду тем, связанных с Украиной, а также освобождению Хаббарда, уточнило агентство.