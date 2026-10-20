FT узнала о планах Уиткоффа посетить Россию после переговоров с Зеленским

Отмечается, что американский переговорщик представит Путину идеи, которые он проработал на встрече с Зеленским. По данным собеседника издания, еще одной целью визита Уиткоффа в РФ станет обсуждение освобождения гражданина США Стивена Хаббарда, который находится под стражей в России с 2022 г.