Reuters: Уиткофф приедет в Россию для встречи с Путиным
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф посетит Россию для встречи с ее лидером Владимиром Путиным. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.
Разговор с российским президентом будет посвящен ряду тем, связанных с Украиной, а также освобождению американского гражданина Стивена Хаббарда, который был заключен под стражу в России в 2022 г.
Кроме того, на этой неделе Уиткофф, по словам собеседников агентства, отправится в Норвегию для участия в следующем раунде переговоров о прекращении конфликта на Украине. Двое источников заявили, что ожидают присутствия на встречах президента Украины Владимира Зеленского. Еще один источник сообщил, что зять президента США Трампа Джаред Кушнер, который должен был принять участие в переговорах, заболел и будет присутствовать на них виртуально.
19 октября Трамп заявил, что США ведут активные переговоры с Россией касательно украинского вопроса, но, если они зайдут в тупик, то дипломатическое урегулирование может прекратиться. Трамп добавил, что, если бы Зеленский послушал американского президента, то «заключил бы гораздо лучшую сделку еще очень давно».