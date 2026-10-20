Reuters: Уиткофф приедет в Россию для встречи с Путиным

Кроме того, на этой неделе Уиткофф, по словам собеседников агентства, отправится в Норвегию для участия в следующем раунде переговоров о прекращении конфликта на Украине. Двое источников заявили, что ожидают присутствия на встречах президента Украины Владимира Зеленского. Еще один источник сообщил, что зять президента США Трампа Джаред Кушнер, который должен был принять участие в переговорах, заболел и будет присутствовать на них виртуально.