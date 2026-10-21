Axios: США, Европа и Украина достигли прогресса на переговорах в Норвегии
Переговоры спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера с президентом Украины Владимиром Зеленским и лидерами Норвегии и Финляндии в Осло были «очень продуктивными и конструктивными». Об этом сообщил журналист Axios Барак Равид со ссылкой на официального представителя США.
По словам источника, Украина выдвинула новые идеи и инициативы, которые были подробно рассмотрены, и стороны достигли «существенного прогресса в согласовании скоординированного подхода к взаимодействию с Россией и продвижению дипломатического процесса».
Официальный представитель США сказал также, что сейчас между США, Украиной и Европой «на рабочем уровне» согласованы следующие шаги и есть «общая приверженность поиску практических решений для прекращения конфликта». Встреча 20 октября в Осло касались элементов всеобъемлющих рамок мира, включая долгосрочные гарантии безопасности для Украины, послевоенный план развития экономики и «более широкую архитектуру европейской безопасности, предназначенную для создания прочной стабильности».
По словам американского чиновника, 22 октября Уиткофф встретится с президентом Владимиром Путиным, а Джаред Кушнер примет участие в встрече дистанционно. Представитель США назвал целью переговоров «развить прогресс, достигнутый с Украиной и Европой, обсудить предложения с Россией и создать условия для прямых трехсторонних и более широких многосторонних переговоров».
Встреча в Осло состоялась вечером 20 октября. Украинская делегация во главе с президентом страны Владимиром Зеленским провела переговоры с командой из США, которой руководил спецпосланник американского лидера Дональда Трампа Стивен Уиткофф. Президентский зять Джаред Кушнер подключился к мероприятию по видеосвязи из-за болезни. Зеленского сопровождали представители Евросоюза и НАТО, включая премьер-министра принимающей Норвегии Йонаса Гар Стере и президента Финляндии Александра Стубба.