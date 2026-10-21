Axios: США, Европа и Украина достигли прогресса на переговорах в Норвегии

Официальный представитель США сказал также, что сейчас между США, Украиной и Европой «на рабочем уровне» согласованы следующие шаги и есть «общая приверженность поиску практических решений для прекращения конфликта». Встреча 20 октября в Осло касались элементов всеобъемлющих рамок мира, включая долгосрочные гарантии безопасности для Украины, послевоенный план развития экономики и «более широкую архитектуру европейской безопасности, предназначенную для создания прочной стабильности».