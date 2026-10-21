Зачем Украине потребовалась встреча со Стивеном Уиткоффом в Осло

Ожидается, что после переговоров в Осло Уиткофф направится в Россию, где теоретически может пройти его очередная встреча с президентом Владимиром Путиным. «Мы надеемся, что уже в ближайшее время удастся организовать встречу, и американские переговорщики, господин Уиткофф, смогут проинформировать президента Путина о своих контактах и с украинцами, и с европейцами, а также продолжить обмен сигналами между Вашингтоном и Москвой по целому ряду очень важных тем. Каждый раз такие встречи представляются нам очень важными. Они каждый раз своевременны, они очень содержательные, и мы высоко ценим посреднические усилия американских переговорщиков», – заявил 20 октября журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.