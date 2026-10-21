Зачем Украине потребовалась встреча со Стивеном Уиткоффом в ОслоКиев рассчитывает затянуть время и вынудить США сохранить поддержку
Вечером 20 октября украинская делегация во главе с президентом страны Владимиром Зеленским встретилась в норвежском Осло с командой из США, которой руководил спецпосланник американского лидера Дональда Трампа Стивен Уиткофф. Другой завсегдатай таких мероприятий с американской стороны, президентский зять Джаред Кушнер не смог лично присутствовать из-за болезни, но подключился дистанционно по видеосвязи. Зеленского же, в свою очередь, сопровождали представители Евросоюза и НАТО, включая премьер-министра принимающей Норвегии Йонаса Гар Стере и президента Финляндии Александра Стубба. Кроме того, по данным украинских СМИ, в делегацию Зеленского входили глава Службы внешней разведки Украины Рустем Умеров, руководитель офиса президента (ОП) Кирилл Буданов (террорист и экстремист), первый заместитель руководителя ОП Сергей Кислица, а также заместитель руководителя ОП Павел Палиса.
Ожидается, что после переговоров в Осло Уиткофф направится в Россию, где теоретически может пройти его очередная встреча с президентом Владимиром Путиным. «Мы надеемся, что уже в ближайшее время удастся организовать встречу, и американские переговорщики, господин Уиткофф, смогут проинформировать президента Путина о своих контактах и с украинцами, и с европейцами, а также продолжить обмен сигналами между Вашингтоном и Москвой по целому ряду очень важных тем. Каждый раз такие встречи представляются нам очень важными. Они каждый раз своевременны, они очень содержательные, и мы высоко ценим посреднические усилия американских переговорщиков», – заявил 20 октября журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.