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Ушаков: разговор Путина и Трампа продолжался полтора часа

Анна Суслова

В ходе разговора президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа никто из лидеров не хотел класть трубку первым, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

«Надеюсь, президент США не обидится на меня, если я процитирую его слова о том, что он "готов продолжать общение с Владимиром Путиным и сегодня, и вечером сегодня, и ночью, и на следующий день"», – сказал он.

Ушаков добавил, что телефонный разговор продолжался полтора часа, и подчеркнул, что в итоге президенты «одновременно прям положили» трубку.  

Ушаков отметил, что подготовка телефонного разговора Путина и Трампа началась 7 октября, однако разница в часовых поясах и занятость российского лидера позволили им созвониться только 9 октября. По словам Ушакова, спецпосланник президента США Стив Уиткофф сообщил, что Трамп также хочет поздравить Путина с днем рождения лично по телефону. Уиткофф выразил надежду на скорую встречу с российским лидером.

9 октября в ходе телефонного разговора Трамп и Путин договорились о поставке Россией более 300 000 т дизельного топлива на американский и мировой рынки. Президент США добавил, что еще 500 000 т будут поставлены в ноябре, а 1 млн т – «сразу после этого». Кроме того, дополнительно Россия может поставить 3 млн т дизельного топлива.

Позже министерство финансов США выдало лицензию №135, которая разрешает все транзакции, запрещенные ранее в рамках санкций против России. Подобные лицензии на поставку российских товаров выдавались и в прошлом, это не меняет характер санкционного режима, они лишь представляют собой временное послабление ограничений.

Вице-премьер РФ Александр Новак подчеркнул, что, несмотря на новые соглашения, «российский рынок будет также полностью снабжен дизелем». Он добавил, что РФ может нарастить поставки дизеля на экспорт в ноябре и декабре.

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