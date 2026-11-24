Администрация Трампа решила внести компанию Megaspeed в черный список
Администрация президента США Дональда Трампа планирует внести сингапурскую компанию Megaspeed, которая оказалась замешана в скандале вокруг гендиректора корпорации Nvidia Дженсена Хуанга, в черный список. Об этом сказано в документе федерального реестра, который будет опубликован 25 ноября.
Данное решение означает, что Megaspeed не сможет передавать некоторые технологии, в том числе купленные американские чипы, без получения соответствующей лицензии от правительства Соединенных Штатов. Кроме того, решение позволит ограничить доступ компании к полупроводникам американского производства.
23 ноября президент США Дональд Трамп заявил, что не считает, что экс-руководитель компании Megaspeed Элис Хуанг занималась шпионажем в пользу Китая. Он отметил, что «каждый раз, когда появляется привлекательная или красивая китаянка, все говорят, что она шпионка».
Ранее тем же днем совет директоров Nvidia единогласно восстановил Хуанга в должностях президента и гендиректора, а также вернул ему место в совете директоров. Решение приняли после серии обсуждений и встреч с Хуангом.