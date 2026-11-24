23 ноября президент США Дональд Трамп заявил, что не считает, что экс-руководитель компании Megaspeed Элис Хуанг занималась шпионажем в пользу Китая. Он отметил, что «каждый раз, когда появляется привлекательная или красивая китаянка, все говорят, что она шпионка».