Итоги торгов на Мосбирже 23 ноябряНеопределенность в геополитике и спад нефтяных цен ограничивают потенциал восстановления
Главный бенчмарк российского фондового рынка по итогам основной сессии в понедельник, 23 ноября, увеличился на 1,27% до 2381,33 пункта. Его долларовый аналог индекс РТС прибавил 1,32% и составил 913,19 пункта.
Лидерами роста стали бумаги VK (+5,39%), «Полюса» (+5,14%), Ozon (+4,65%), «Норникеля» (+4,17%) и Positive Technologies (+3,89%). В аутсайдерах оказались обыкновенные акции «Сургутнефтегаза» и «Татнефти» (-0,77 и -0,7%), бумаги «Циана» (-0,64%), привилегированные акции «Татнефти» (-0,62%) и бумаги ММК (-0,54%).
Курс юаня на Московской бирже вырос на 0,98% (+12 коп.) до 12,27 руб. Курс доллара США Банк России установил на отметке 82,15 руб. (-4 коп.). Официальный курс евро составил 90,28 руб. (-6 коп.). Цена февральского фьючерса на нефть марки Brent снизилась на 3,5% до $86,3/барр. Январский фьючерс на нефть WTI подешевел на 3,5% до $80/барр.
Индекс Мосбиржи после разнонаправленных колебаний на старте дня вышел в плюс, рассказывает эксперт по фондовому рынку БКС Андрей Смирнов. Отскок в большей степени сформирован на локальной перепроданности акций, тогда как неопределенность в геополитике и спад нефтяных цен пока ограничивают потенциал восстановления, считает он.
В Кремле заявили, что видят Абу-Даби площадкой следующих переговоров по Украине, но возможны и другие варианты, а даты пока не определены, указал Смирнов. К тому же стороны конфликта повысили градус эскалации, усилив взаимные атаки на инфраструктуру, что тоже не добавляет оптимизма, констатировал он. А еще в ЕС заявили, что не готовы к двусторонним консультациям с Россией и настаивают на прекращении огня до обсуждения вопросов безопасности, добавил эксперт.
Сырьевые рынки в начале недели торговались неоднородно, продолжает Смирнов. Нефть дешевела на данных о восстановлении ближневосточных поставок на уровни, которые были до конфликта; золото, серебро и платина, наоборот, повышались в стоимости, перечисляет он. Снижение нефти благоприятно восприняли на фондовых рынках АТР, Европы и США, отметил эксперт.
Во вторник без новых вводных в части геополитики индекс Мосбиржи, вероятнее всего, останется в диапазоне 2300–2400 пунктов, ожидает Смирнов. Его прогноз по курсу юаня – 12,15–12,35 руб., по курсу доллара – около 82 руб.
На налоговой неделе предложение валюты может временно расти, кроме того, в курсе отражаются высокие нефтяные цены первой половины осени, рассуждает Смирнов. При этом сейчас нефть дешевеет, что ухудшает среднесрочные перспективы рубля, также на фоне ослабления оптимистичных ожиданий может расти геополитическая премия, предупредил он.
Во вторник в США выйдет ноябрьский индекс доверия потребителей. На российском рынке «Аренадата» раскроет финансовые результаты за девять месяцев 2026 г., а акционеры «Всеинструменты.ру» на внеочередном собрании обсудят вопрос утверждения дивидендов за тот же период.