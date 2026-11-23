В Кремле заявили, что видят Абу-Даби площадкой следующих переговоров по Украине, но возможны и другие варианты, а даты пока не определены, указал Смирнов. К тому же стороны конфликта повысили градус эскалации, усилив взаимные атаки на инфраструктуру, что тоже не добавляет оптимизма, констатировал он. А еще в ЕС заявили, что не готовы к двусторонним консультациям с Россией и настаивают на прекращении огня до обсуждения вопросов безопасности, добавил эксперт.